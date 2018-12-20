МВД предлагает разрешить полицейским при необходимости «вскрывать автомобили»

В Закон «О полиции» представители Министерства внутренних дел предлагают внести дополнения и изменения, которые дадут право полицейским «вскрывать автомобили». Речь идет не только о чрезвычайных ситуациях по спасению человеческих жизней (когда в машине заперт ребенок или взрослый человек, нуждающийся в медицинской помощи), но и о случаях, когда в машине заперся водитель, совершивший ДТП и скрывающийся от ответственности или когда автомобиль нужно обыскать «для пресечения преступления».

Как пишет РБК, ссылаясь на текст законопроекта, разрешить проникновение в автомобиль сотрудникам полиции предлагается и в той ситуации, когда есть основания «полагать, что в транспортном средстве находятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота» или велика угроза совершения теракта.

Все возможные ситуации предлагается прописать, статью 15 Федерального закона «О полиции» - дополнить нормой, предусматривающей возможность проникновения сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории, а информирование собственников (автомобилей, жилых помещений, земельных участков и пр.) о производимых и произведенных действиях – конкретизировать и детализировать.

На данный момент законопроект прошел этап общественных обсуждений и уже перешел на стадию антикоррупционной экспертизы.