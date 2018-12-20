«Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 96 автомобилей Volkswagen Passat и Golf, Audi A3, Skoda Octavia. Так, отзыву подлежат 50 автомобилей, из них 24 автомобиля Volkswagen Passat, Golf и 26 автомобилей Audi A3, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что в определенный период может быть установлена спинка заднего сиденья, у которой крепление подголовника неправильно приварено к раме спинки. В случае ДТП поддерживающее и защитное действие подголовника может оказаться недостаточно эффективным, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет проверена спинка заднего многоместного сиденья и, при необходимости, заменена.

Кроме того, отзыву подлежат 46 автомобилей Skoda Octavia, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва является существующая вероятность того, что в сварном соединении заднего сиденья могут быть отклонения. Вследствие этого может ухудшиться работа подголовника при аварии. На автомобилях будет проведена проверка сварки держателей направляющих задних подголовников и, при необходимости, замена неисправного каркаса спинки сиденья. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4320 автомобилей Volkswagen Tiguan, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва Volkswagen Tiguan с эстетической подсветкой панорамного подъемно-сдвижного стеклянного люка (код комплектации: 3FJ) определенного периода выпуска стало проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки. В результате этого может возникнуть короткое замыкание в светодиодном модуле с последующим тепловыделением. На автомобилях Volkswagen Tiguan будет установлено два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем эстетической подсветки панорамного подъемно-сдвижного стеклянного люка.