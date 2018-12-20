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Авторынок Украины падает три месяца подряд

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей на Украине в ноябре 2018 года составил 7 тыс. единиц, что на 7,5% меньше, чем год назад.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», непрерывное падение в период с сентября по ноябрь привело к тому, что и по итогам 11 месяцев рынок соседней страны так же оказался в «минусе». За это время его объем достиг 70,6 тыс. машин – на 0,4% меньше, чем в январе – ноябре 2017 года.

Между тем, лидером украинского рынка в последний месяц осени стал французский Renault, реализовавший 929 автомобилей (+14,1% по сравнению с ноябрем 2017-го). Японская Toyota опустилась на вторую строчку рейтинга – ее продажи в прошлом месяце упали на 13% до 707 экземпляров. У другого японского бренда – Nissan – реализация, наоборот, выросла (+80,7% до 676 шт.), причем сильнее всего среди лидеров. Замкнули первую пятерку среди марок корейская KIA (618 шт.; +29,6%) и чешская Skoda (569 шт.; -6,4%).

Самым популярным автомобилем на Украине в очередной раз стал кроссовер KIA Sportage, который в ноябре нынешнего года приобрели 446 жителей страны – на 28,9%, больше, чем годом ранее. За ним с разницей всего в 2 автомобиля следуют кроссоверы Renault Duster (344 шт.; +12,1%) и Nissan Qashqai (342 шт.; рост в 3,1 раза). В ТОП-5 модельного рейтинга здесь также попадают седан Renault Logan (274 шт.; +39,1%) и лифтбек Skoda Octavia (202 шт.; -12,9%).

, источник: www.autostat.ru

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