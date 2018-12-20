 АВТОСТАТ | Chery в 2019 году привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7

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Chery в 2019 году привезет в Россию кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7

Chery Tiggo 7

Автомобильный рынок России - 2018

25.04.18

А4, 288 стр.

39 900 руб.

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Компания Chery в 2019 году планирует расширить модельный ряд в России за счет автомобилей Tiggo 4 и Tiggo 7. Согласно планам компании, продажи флагманского кроссовера Tiggo 7 начнутся в первом квартале, а кроссовер Tiggo 4 появится у дилеров ближе к лету, сообщает пресс-служба китайской марки.

Кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 построены на платформе T1X, которая базируется на технологиях Chery, Jaguar Land Rover и Qoros. Ширина колесной базы T1X варьируется от 2560 до 2800 мм, дорожный просвет колеблется от 145 до 190 мм.

Chery Tiggo 7 создан на основе концептуального шоу-кара TX Concept, показанном на 83-ем Женевском автосалоне. Серийный пятидверный кроссовер Tiggo 7 сохранил в себе «гидродинамический» дизайн работы британца Джеймса Хоупа и отличается технической составляющей и богатым оснащением.

Chery Tiggo 4 – SUV компактного класса выполнен по мотивам концепта Chery β под руководством известного дизайнера Джеймса Хоупа. Кроссовер Tiggo 4 получил многочисленные электронные системы и ассистирующие технологии, отвечающие за безопасность и комфорт водителя и пассажиров.

Напомним, в настоящее время российская модельная линейка Chery состоит из полноразмерного кроссовера Tiggo 5, среднеразмерного Tiggo 3 и компактного Tiggo 2. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2018 года продажи Chery в России составили 4987 автомобилей (-6%). Бестселлером марки остается среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 3.

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили новинки chery chery tiggo 7

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