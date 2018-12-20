Volkswagen Tiguan получил новые опции в России

Компания Volkswagen расширила набор стандартного и опционального оборудования для кроссовера Tiguan 2019 модельного года. Теперь ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist входит в базовое оснащение комплектаций Highline и Sportline, а также становится доступен для заказа для версий OffRoad, Comfortline и City. Кроме того, система помощи при движении по полосе Lane Assist стала опционально доступна для всех версий, за исключением исполнения Trendline. Автомобили с данными функциями уже доступны к заказу, сообщает пресс-служба немецкой марки.

В результате большинство комплектаций кроссовера Volkswagen Tiguan выросли в цене, и теперь автомобиль с набором опций OffRoad доступен за 1 млн 769 тыс. рублей. Максимально укомплектованная версия Sportline стоит 2 млн 519 тыс. рублей. Стартовая комплектация Trendline осталась без ценовых изменений, и ее можно приобрести за 1 млн 399 тыс. рублей или 1 млн 549 тыс. рублей в зависимости от типа коробки передач.

Volkswagen Tiguan можно заказать с бензиновым двигателем мощностью от 125 л.с. до 220 л.с. В зависимости от комплектации Tiguan оснащается передним или полным приводом 4Motion. Кроме того, модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений.

Среди доступных инноваций Tiguan – цифровая приборная панель Active Info Display и возможность синхронизации со смартфонами с помощью опции App-Connect. Новый Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем.

По итогам 11 месяцев 2018 года продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в России выросли на 23% и составили 29928 автомобилей. В результате он поднялся на четвертое место в рейтинге самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».