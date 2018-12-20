«Авилон» ожидает роста цен на автомобили в 2019 году в пределах 10%

Автодилер «Авилон» ожидает увеличения розничных цен на автомобили в 2019 году в пределах 10%, сообщил RNS представитель компании.

«В 2019 году стоимость автомобилей может увеличиться от 4% до 10% по аналогии с прошлым годом… Первое подорожание произойдет с 1 января в связи с ростом НДС», – рассказал представитель «Авилона». По его словам, рост также будет обусловлен инфляцией и волатильностью рубля.

«Резкого скачка цен ожидать не стоит, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей», – рассказал он.

Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике сообщил, что автомобили в 2019 году подорожают из-за роста акцизов на легковые автомобили.

Напомним, с начала кризиса цены на новые автомобили в России выросли на 66%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование динамики цен и курсов валют с сентября 2014-го по ноябрь 2018 года. Как видно, за прошедшие 4 года рост стоимости автомобилей практически «отыграл» падение рубля по отношению к мировым валютам. Но это вовсе не означает, что цены на автомобили дальше не будут расти, считают эксперты.