Петербургские автозаводы в 2018 году установят новый рекорд

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за 11 месяцев 2018 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 344,1 тыс. легковых автомобилей, что на 9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Второй месяц подряд петербургские автозаводы выпускают больше 36 тыс. машин. В ноябре объем производства составил 36,2 тыс. автомобилей – на 17% больше, чем годом ранее. Более высокий рост по итогам одного месяца в этом году был только в феврале (21%).

«Второй год подряд каждый из городских автозаводов увеличит объем производства и установит новый рекорд по количеству выпущенных машин за все время работы в Петербурге, – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. – Самый высокий рост выпуска будет отмечен на заводе Nissan – более 20%, тогда как общий показатель увеличения объемов производства по итогам года может достичь 10%».

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей за 11 месяцев 2018 года составила 24,6% (год назад – 24,3%).

Семь моделей, выпускаемых на петербургских автозаводах, вошли в Топ-25 самых популярных машин в России по итогам января-ноября. Это KIA Rio (лидер среди иномарок), Hyundai Creta (самый популярный внедорожник), Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Toyota Camry, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. За 11 месяцев этого года общий объем продаж петербургских автомобилей в России вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, KIA Rio и KIA Rio X-Line.