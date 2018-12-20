 АВТОСТАТ | Определены регионы с наибольшим и наименьшим количеством проданных автомобилей на 1000 человек

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Определены регионы с наибольшим и наименьшим количеством проданных автомобилей на 1000 человек
  • 20.12.18 - 11:22

    Определены регионы с наибольшим и наименьшим количеством проданных автомобилей на 1000 человек
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Определены регионы с наибольшим и наименьшим количеством проданных автомобилей на 1000 человек

Определены регионы с наибольшим и наименьшим количеством проданных автомобилей на 1000 человек

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования российского рынка легковых автомобилей по итогам 11 месяцев 2018 года составили рейтинг регионов по числу их продаж на 1000 жителей.

Наименьший такой результат по новым автомобилям имеют Еврейская АО и Бурятия. За отчетный период здесь на 1000 человек в среднем был приобретен только 1 новый автомобиль. А вот в лидерах ожидаемо оказались Санкт-Петербург и Москва, где данный показатель составил 19 и 17 шт. соответственно.

Автомобили с пробегом на 1000 жителей лучше всего продавались в Приморском и Камчатском краях – результат обоих субъектов РФ в январе – ноябре составил 51 шт. Аутсайдерами же по этому показателю стали Чукотка и Москва, в которых с начала года на 1000 человек было реализовано 18 и 21 подержанный легковой автомобиль соответственно.

Отметим также, что более подробная информация о продажах машин на 1000 жителей в других российских регионах содержится здесь

, источник: www.autostat.ru

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