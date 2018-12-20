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Итальянский авторынок в ноябре снизился на 7%

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Автомобильный рынок Италии в ноябре снизился на 6,3% до 146991 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие два месяца. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3,5% и составила 1 млн 785 тыс. 722 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 22064 машины (-15,6%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 11,8% до 13323 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 9213 автомобилей (-13,3%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8706 шт., +3,4%) и Renault (8109 шт., -33,1%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок европы италия автомобильные рынки

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