Итальянский авторынок в ноябре снизился на 7%

Автомобильный рынок Италии в ноябре снизился на 6,3% до 146991 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос, хотя и в меньшей степени, чем в предыдущие два месяца. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года реализация автомобилей в Италии снизилась на 3,5% и составила 1 млн 785 тыс. 722 единицы.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в ноябре реализовал 22064 машины (-15,6%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 11,8% до 13323 единиц. На третьей строчке идет Ford, чей результат составил 9213 автомобилей (-13,3%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (8706 шт., +3,4%) и Renault (8109 шт., -33,1%).