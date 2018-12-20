LADA Vesta Sport ожидается в продаже с января 2019 года

Продажи "заряженного" седана LADA Vesta Sport начнутся в январе следующего года, а не в конце этого года, как предполагалось ранее. Об этом "Российской газете" сообщил источник в дилерской среде марки, в то же время АВТОВАЗ отказался от комментариев по этому поводу. "Как только будет что-то конкретное, мы сообщим", - заявили в пресс-службе компании.

Напомним, публичная премьера Vesta Sport состоялась на Московском международном автосалоне. Автомобиль получил 1,8-литровый двигатель, который усилиями отделения LADA Sport был форсирован с 122 до 145 л.с. Мотор агрегатируется с 5-ступенчатой коробкой передач. Разгон до "сотни" составляет 9,6 секунды, а максимальная скорость - 200 км/ч. Модель получила стильный обвес, который включает оригинальные бамперы, спойлер на крышке багажника и "юбки" на порогах. В переднем бампере есть нижний спойлер, в заднем - имитация диффузора. Дорожный просвет ради улучшения управляемости и устойчивости был снижен на 16 мм и теперь составляет 162 мм. В подвеске появились более жесткие амортизаторы, а в тормозной системе - диски увеличенного диаметра.

В салоне главное отличие от обычного седана - это спортивные передние сиденья с развитой боковой поддержкой, комбинированной отделкой из кожи с тиснением под карбон и алькантары. В интерьере имеется центральный бокс-подлокотник, оригинальные велюровые коврики, кожаная обивка рычага ручного тормоза, специальные накладки на порогах дверных проемов и черная обивка крыши. Ожидается, что автомобиль будет продаваться по цене от 900 тыс. рублей, но официально АВТОВАЗ цены на машину еще не объявлял.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года LADA Vesta занимает первое место по продажам автомобилей на российском рынке. Реализация модели в отчетный период выросла на 40% и составила 96763 автомобилей. В настоящее время семейство LADA Vesta состоит из седана и универсала, а также их кросс-версий. Производство этих моделей осуществляется на заводе «LADA Ижевск».