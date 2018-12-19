В ГИБДД рассмотрели идею пересдачи экзаменов ПДД при замене водительских удостоверений

В столице прошел IV Конгресс автошкол России, на котором поднимался целый ряд вопросов, связанных с безопасностью дорожного движения – о том, что ГИБДД должно вернуть себе контроль над автошколами; что растет количество тех, кто не сдает экзамен по вождению с первого раза; что можно доверить прием навыков вождения у новичков беспилотникам, чтобы минимизировать субъективный фактор (влияние инспектора) при приеме экзаменов. Одно из предложений участников касалось пересдачи экзаменов уже опытными водителями – например, когда они будут обращаться в ГИБДД за заменой прав (в связи с утерей или с истечением их срока).

Суть предложения такова: в Правила дорожного движения регулярно вносятся изменения, за которыми мало кто следит, а соответственно их не знает. Так пусть водители хотя бы раз в 10 лет (срок, на который обычно выдается водительское удостоверение) освежают свои знания и пересдают экзамен.

Напомним, что на данный момент в России уже действует требование по переэкзаменовке, однако пока оно касается нерадивых водителей. Согласно норме административного законодательства, сегодня на переэкзаменовку могут направить после лишения водителя прав. Это делается по решению суда и для этого должны быть веские основания: вождение в нетрезвом виде; увеличение скорости на 60 км/ч; выезд на встречное движение или ж/д переезд; проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора; вождение с поддельными знаками и ряд других.

Как сообщает «Российская газета», в ГИБДД к предложению пересдавать экзамены на знание ПДД не только нарушителями, но и при обычной замене документов, отнеслись с осторожностью и готовить поправки к Административному кодексу пока не стали. Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил подумать, что, может, стоит ограничиться добровольной проверкой знаний у таких водителей. При этом, если человек ее не пройдет, разумеется, не лишать его прав, полученных когда-то на законных основаниях, но, возможно, передавать эту информацию страховым компаниям. Возможно, «отличникам» страховщики смогут начислять какие-то бонусы…