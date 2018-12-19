«Автотор» начал выпуск двух новых коммерческих автомобилей Hyundai по полному циклу

Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному производству коммерческих автомобилей Hyundai HD35 и Hyundai HD35 Сity по полному циклу. Таким образом, практически вся линейка грузовиков Hyundai выпускается на «Автоторе» по полной технологической цепочке, включая сварку и окраску. На сегодняшний день это четыре основных модели на российском рынке (в ноябре 2017 года «Автотор» запустил производство по полному циклу коммерческих автомобилей HD78, а в июне 2018-го в режиме CKD завод начал выпускать модель HD65).

Ранее для реализации проекта на заводе был подготовлен новый цех сварки, модернизирована линия окраски и цех сборки. При подготовке производства дополнительно введена в действие новая окрасочная камера специально для окраски рам грузовых автомобилей и дождевальная камера для проверки герметичности кабин. Также для проверки тормозной системы установлен новый тормозной стенд. Сварка кабин HD35 и HD35 Сity ведется на той же линии, что и сварка кабин HD78 и HD65.

В рамках производства коммерческих автомобилей Hyundai HD35 и HD35Сity по полному циклу были освоены новые технологические процессы, включая сварку и окраску рам, которые ранее на заводе не осуществлялись. На предприятии «Автотор» была установлена специализированная оснастка, позволяющая производить сварку рамы коммерческих автомобилей с контролем геометрии. В рамках реализации технологического процесса окраски сварной рамы используется технология очистки и окраски рамы с применением эпоксидных смол, одобренная специалистами Hyundai Motor Company по итогам проведенных испытаний и оценки качества.

В целях адаптации коммерческих автомобилей Hyundai к эксплуатации в российских условиях кабины грузовиков при окраске покрываются дополнительным антикоррозийным слоем. Требования по окраске кабин, которую разработал «Автотор» для грузовиков Hyundai, схожи с технологией производства легковых автомобилей: помимо фосфатирования и катафорезного покрытия на кабину автомобиля наносится вторичный грунт, который защищает от механических повреждений, усиливает защитные свойства и препятствует образованию коррозии.

Все автомобили Hyundai, выпускаемые на калининградском заводе, оснащаются широкой гаммой надстроек российского производства. На сегодняшний день техника, произведенная на базе сошедших с конвейера «Автотора» моделей, уже используется в регионе, в том числе для нужд коммунальных служб, закупается для ведения среднего и малого бизнеса. «Автотор» совместно с действующими партнерами планирует и дальше развивать это перспективное направление, обеспечивая решение важных для экономики региона задач по развитию кооперации с другими предприятиями региона, которые задействованы в процессах производства и поставки автокомпонентов, и созданию условий для замещения импорта спецтехники, используемой в Калининградской области.

Как отмечается, развитие проекта по расширению модельного ряда коммерческих автомобилей Hyundai, производимых на «Автоторе» по полному циклу, отражает укрепление позиций бренда Hyundai на российском рынке. В январе 2017 года «Хендэ Мотор Компани» открыла в России новую дистрибьюторскую компанию «Хендэ Трак энд Бас Рус», приступившую к продвижению коммерческих автомобилей Hyundai, выпускаемых на «Автоторе».

Напомним, история сотрудничества «Автотора» с южнокорейским производителем Hyundai берет начало с запуска в 2011 году производства грузовых автомобилей HD78. В сентябре 2012-го «Автотор» начал массовое производство грузовиков Hyundai. На сегодняшний день линейка коммерческих автомобилей включает хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке модели HD35, HD65, HD78, HD120, HD170 с широкой гаммой надстроек российского производства. В январе 2017 года «Автотор» приступил к производству моделей HD по полному циклу. На сегодняшний день «Автотор» выпускает всю линейку коммерческих автомобилей Hyundai, представленных на российском автомобильном рынке.