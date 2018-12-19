 АВТОСТАТ | Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки

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Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки
  • 19.12.18 - 15:08

    Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки
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Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки

Более 85% российского рынка в ноябре заняли автомобили локальной сборки

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю новых легковых автомобилей, произведенных в нашей стране, по итогам ноября 2018 года пришлось 85,5% российского рынка. Данный показатель учитывает продажи машин как традиционных отечественных брендов, так и иномарок локальной сборки.

Далее в ноябрьском рейтинге предпочтений россиян идут автомобили, собранные в Германии (5,2%) и Японии (4%). В пятерку лидеров по этому результату также попадают машины, произведенные в Великобритании (1%) и Таиланде (0,9%). Кроме них, стоит отметить легковые автомобили американского, китайского и белорусского производства, которые в последний месяц осени заняли не менее 0,5% российского рынка.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», достигнутый показатель в 85,5% для автомобилей российской сборки является достаточно высоким, но не рекордным. К примеру, в ноябре на их долю приходилось 86,1% рынка РФ, что является максимальным в 2018 году. При этом практически весь год он составлял не ниже 80%, за исключением августа (78,6%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили производство

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