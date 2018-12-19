Более 500 мотоциклов Yamaha попали под отзыв в России

Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 520 мотоциклов марки Yamaha. Так, отзыву подлежат 280 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, реализованных с мая 2015-го по сентябрь 2018 года, сообщает пресс-служба Росстандарта. Причиной отзыва является вероятность того, что в шланге радиатора может возникнуть трещина и появиться течь охлаждающей жидкости. Причина возникновения трещины – неудовлетворительное качество материала шланга, понизившееся в результате нарушения процесса вулканизации резины. На всех мотоциклах некачественные шланги будут заменены на модифицированные.

Кроме того, отзыву подлежат 240 мотоциклов Yamaha YZF-R3A и MTN320-A, реализованных с июня 2015-го по июнь 2016 года. Причиной отзыва является вероятность того, что может возникнуть сложность с включением передачи. В худшем случае переключение передач вообще невозможно. Проблема возникает из-за поломки возвратной пружины в результате недостаточного поверхностного упрочнения пружины при производстве и неспособности пружины выдерживать рабочую нагрузку. На всех мотоциклах некачественные возвратные пружины будут заменены на модифицированные.

Уполномоченные представители изготовителей «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» проинформируют владельцев мотоциклов, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.