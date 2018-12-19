Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей | АВТОСТАТ

Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей

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Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей

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Германский автоконцерн Volkswagen AG намерен пересмотреть свои планы по развитию технологий для электромобилей после того, как власти ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа.

Как сообщалось, представители 28 стран ЕС и Европейский парламент договорились о сокращении выбросов CO2 в автомобилях на 37,5% к 2030 году по сравнению с целевым уровнем на 2021 год. Ранее ожидалось, что выбросы будут сокращены на 30%, пишет агентство "Интерфакс".

По словам гендиректора Volkswagen Гербера Дисса, новые меры означают, что к 2030 году свыше 40% продаваемых компанией автомобилей в Европе должны быть электрическими. "Это значит, что наша существующая программа изменений недостаточна", - добавил он.

Прошлой осенью Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. Теперь эти планы подлежат пересмотру.

Кроме того, компания ускорит выведение из производства старых моделей, начнет переоборудование заводов и увеличит выпуск батарей для электромобилей, отметил Дисс.

по материалам Интерфакс
Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиинвестицииразработкиvolkswagen

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