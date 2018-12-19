Volkswagen пересмотрит планы развития электромобилей

Германский автоконцерн Volkswagen AG намерен пересмотреть свои планы по развитию технологий для электромобилей после того, как власти ЕС ужесточили нормы выбросов углекислого газа.

Как сообщалось, представители 28 стран ЕС и Европейский парламент договорились о сокращении выбросов CO2 в автомобилях на 37,5% к 2030 году по сравнению с целевым уровнем на 2021 год. Ранее ожидалось, что выбросы будут сокращены на 30%, пишет агентство "Интерфакс".

По словам гендиректора Volkswagen Гербера Дисса, новые меры означают, что к 2030 году свыше 40% продаваемых компанией автомобилей в Европе должны быть электрическими. "Это значит, что наша существующая программа изменений недостаточна", - добавил он.

Прошлой осенью Volkswagen объявил о намерении инвестировать 30 млрд евро в развитие электромобилей до 2022 года. Теперь эти планы подлежат пересмотру.

Кроме того, компания ускорит выведение из производства старых моделей, начнет переоборудование заводов и увеличит выпуск батарей для электромобилей, отметил Дисс.