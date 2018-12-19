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УАЗ и министерство сельского хозяйства Башкортостана подписали соглашение о сотрудничестве

Profi 031

Ульяновский автозавод и Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан подписали соглашение, которое определяет основные условия сотрудничества и обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Башкортостан автомобилями марки УАЗ. Согласно соглашению Ульяновский автозавод до конца 2019 года предоставляет сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Башкортостан специальные условия на все автомобили марки УАЗ, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, с 2018 года Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан предоставляются субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводителей республики на приобретение автофургонов для перевозки пищевых продуктов, хлебобулочных изделий, цистерн для перевозки пищевых жидкостей на базе автомобилей марки УАЗ. В соответствии с утвержденным порядком сельхозтоваропроизводитель РБ имеет право получить возмещение до 50% от понесенных затрат на вышесказанную продукцию.

По словам исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министра сельского хозяйства Республика Башкортостан Ильшата Фазрахманова, применение региональной субсидии до 50%, а также специальных условий от Ульяновского автомобильного завода делают продукцию УАЗ очень доступной для сельхозпроизводителей Республики Башкортостан и позволяют с минимальными затратами обновить парк автомобилей, которые способны повысить добавленную стоимость на выпускаемую фермерами республики продукцию.

В настоящий момент УАЗ представляет широкую линейку  коммерческого транспорта на базе модели УАЗ «Профи», цена на которую начинается от 786,5 тыс. рублей, а также большой выбор моделей классического грузового ряда УАЗ. Кроме того, в рамках предложения Ульяновского автозавода сельскохозяйственные производители Республики Башкортостан могут приобрести внедорожники УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Хантер».

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецтехника спецавтомобили госзакупки господдержка спецпредложения легкие коммерческие автомобили уаз

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