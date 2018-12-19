Две модели BMW получили обновленные ценники еще до старта продаж

В ходе мониторинга цен* на новые автомобили в России эксперты сайта « Цена Авто » зафиксировали удорожание в декабре двух моделей немецкого премиум-бренда BMW – кроссовера Х7 и кабриолета 8 Серии. Отметим, что продажи обоих автомобилей начнутся только в марте 2019 года. Напомним, что цены на BMW X7 были объявлены еще в октябре , и уже на этапе приема заказов эта модель во всех своих комплектациях прибавила от 100 до 130 тыс. руб. Так, ее дизельные версии теперь доступны за сумму от 5 930 до 7 620 тыс. руб. (в этом случае автомобиль оснащается 3-литровым двигателем мощностью 249 или 400 л.с.). BMW X7 с бензиновым 3-литровым двигателем мощностью 340 л.с. предлагается к продаже за 6 100 – 6 585 тыс. руб.

Также на этапе приема заказов вырос в цене и новый BMW 8 Серии Cabrio, цены на который были объявлены в ноябре. Теперь его единственная для России комплектация М850i xDrive с бензиновым двигателем V8 объемом 4,4 л (530 л.с.) оценивается в 9 270 тыс. руб., что на 160 тысяч выше первоначально заявленной цены.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего за период с января по ноябрь текущего года в России было реализовано 32 512 автомобилей BMW, что на 19% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.