«МВ – Восток» открыл дилерские центры в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре

Дилерская семья по продажам и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz пополнилась двумя новыми современными дилерскими центрами, которые открылись в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, сообщает пресс-служба «МВ – Восток». Как отмечается, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск – города промышленные, в которых более всего развиты добывающая и лесная промышленность, в связи с чем в этих регионах существует потребность в мощной технике Mercedes-Benz и наличии там авторизованных дилерских центров, подготовленных оказывать профессиональные сервисные услуги.

Новый дилерский центр в Хабаровске расположен на территории площадью в 3 Га и включается 12 рабочих постов в сервисной зоне. Центр в Комсомольске-на-Амуре занимает вдвое меньшую площадь, которая составляет 1,5 Га, и располагает 9 рабочими постами. Персонал новых дилерских центров прошел обучение и сертификацию компании Daimler, чтобы полностью соответствовать тем ожиданиям, которые возлагают клиенты и водители, эксплуатирующие грузовики Mercedes-Benz. Новые дилерские центры не только авторизованы продавать грузовую и специальную технику Mercedes-Benz, но и оснащены профессиональным современным оборудованием для оказания высококачественных услуг послепродажного обслуживания. Каждый клиент «МВ – Восток» получает высококлассный сервис, оригинальные запасные части и обслуживание или ремонт, произведённые в четко установленные сроки.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», за 11 месяцев 2018 года на российском рынке было реализовано 4186 грузовых автомобилей Mercedes-Benz, что на 9,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самой востребованной моделью является Mercedes-Benz Actros, чьи продажи составили 3732 машины (-8,8%).