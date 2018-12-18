Около 3 тысяч автомобилей Peugeot и Citroen попали под отзыв в России

Компания «Пежо Ситроен Рус» объявила об отзыве 2895 автомобилей Peugeot и Citroen. Так, отзыву подлежат 1850 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с декабря 2012-го по сентябрь 2016 года. Причиной отзыва является коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах. Эти детали используются при затягивании стояночного тормоза, эффективность которого в результате может со временем снижаться. На автомобилях будет выполнена проверка на наличие коррозии и, при необходимости, ремонт или замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.

Кроме того, отзыву подлежат 693 автомобилей Citroen C4 Sedan, реализованных с октября 2016-го по июль 2017 года. Причиной отзыва является несоответствие минимального радиуса молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации. На автомобилях будет выполнена замена фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида (при наличии).

Также отзыву подлежат 216 автомобилей марки Citroen C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва является установка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя, не соответствующая техническим требованиям. На автомобилях будет выполнена переустановка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.

Наконец, отзыву подлежат 136 автомобилей Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008, реализованных с ноября 2014-го по ноябрь 2016 года. Причина отзыва заключается в том, что деталь внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта может со временем перестать выполнять свою функцию. На автомобилях будет выполнена замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.

Уполномоченные представители изготовителя «Пежо Ситроен Рус» проинформируют владельцев автомобилей Peugeot и Citroen, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.