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BMW в ноябре стал лидером рынка иномарок с пробегом в Москве

BMW в ноябре стал лидером рынка иномарок с пробегом в Москве

АВТОСТАТ ОМНИБУС'2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев

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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве по итогам ноября 2018 года составил 24,7 тыс. единиц, что на 4% ниже результата годичной давности.

Также эксперты агентства выявили предпочтения москвичей на вторичном рынке. Как и месяцем ранее, лидером этого рынка снова стала отечественная LADA – в ноябре жители российской столицы стали обладателями 1818 подержанных таких автомобилей (-13%). А вот на второе место впервые в этом году вырвался немецкий премиум-бренд BMW (1702 шт.; +16%), став в итоге лидером вторичного рынка среди иномарок. При этом в октябре данное звание имел Mercedes-Benz, который на этот раз замкнул тройку лидеров с показателем 1680 единиц (-3%),

Далее в предпочтениях москвичей на вторичном рынке следуют автомобили корейских марок KIA (1666 шт.; +3%) и Hyundai (1606 шт.; -6%). Кроме них, в ТОП-10 этого рейтинга по итогам ноября нынешнего года попали: Volkswagen (1482 шт.; -3%), Ford (1433 шт.; +1%), Nissan (1419 шт.; -2%), Toyota (1392 шт.; -4%) и Skoda (1049 шт.; +3%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили автомобили с пробегом вторичный рынок иномарки марки-лидеры москва bmw lada mercedes-benz hyundai kia

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