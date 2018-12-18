Mazda в ноябре увеличила продажи в России на 19%

Российские дилеры Mazda в ноябре реализовали 3056 автомобилей – на 19% больше, чем годом ранее. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи марки в нашей стране составили 28043 машины, что на 23% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,6% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в ноябре составили 2431 машину (+24%), а с начала года – 19938 единиц (+19%). В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в ноябре завод Mazda Sollers во Владивостоке начал производство обновленного седана Mazda 6, продажи которого стартовали в России с 1 декабря 2018 года. Цены на новинку варьируются от 1 млн 431 тысячи до 2 млн 172 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году компания Mazda планирует начать продажи в России новой Mazda 3, мировая премьера которой состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе.