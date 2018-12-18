АВТОВАЗ в 2018 году получит прибыль впервые за 10 лет

АВТОВАЗ может получить "порядка 5-6 млрд руб." прибыли по итогам 2018 года, заявил гендиректор ГК "Ростех" Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости".

"Думаю, в этом году должны получить порядка 5-6 млрд руб. Это первая за 10 лет прибыль. С учетом того что у АВТОВАЗа обширная инвестпрограмма, логично было бы направить средства на ее финансирование. Но решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры", - сказал он.

При этом по итогам 9 месяцев 2018 года чистая прибыль АВТОВАЗа составила 5,4 млрд рублей, за 9 месяцев 2017-го был убыток в 4,5 млрд рублей, пишет агентство "Интерфакс".

Комментируя вопрос о переводе акций АВТОВАЗа в российскую юрисдикцию, С.Чемезов напомнил, что перевод СП Alliance Rostec Auto B.V. был обязательным условием. "Мы ставили условие перед нашими французскими партнерами - в обязательном порядке перевести СП в российскую юрисдикцию. На этих условиях мы принимаем участие в докапитализации АВТОВАЗа более чем на 100 млрд рублей, которая завершается в этом году. Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года предприятие переедет", - отметил глава "Ростеха".

По его словам, партнер "Ростеха" по ПАО "КАМАЗ" - немецкий автоконцерн Daimler "пока" не намерен возвращаться к вопросу об увеличении своей доли в российском производителе грузовиков. "Пока нет. Совсем недавно у них спрашивал", - сказал С.Чемезов.

Он также добавил, что было решено сократить объем дивидендов компании "до минимума, чтобы завершить инвестиционную программу, не привлекая кредиты". "У КАМАЗа большая инвестпрограмма стоимостью более 100 млрд рублей. Цель - создание новых производств и обновление модельного ряда. Например, в рекордно короткие сроки, за полтора года, был построен новый завод по производству каркасов кабин. Сейчас закупается и устанавливается оборудование. Поэтому объем дивидендов мы сократили до минимума, чтобы завершить инвестиционную программу, не привлекая кредиты. Потому что кредит - это всегда дополнительная нагрузка", - пояснил гендиректор "Ростеха", однако на вопрос о готовности отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2018 года призвал дождаться финансовых результатов работы компании.

Вместе с тем, по словам С.Чемезова, "Ростех" не планирует выходить из капитала АВТОВАЗа и КАМАЗа. "Нет (не планируем выходить из капитала АВТОВАЗа и КАМАЗа - ИФ). "КАМАЗ - хорошая прибыльная компания, выплачивает дивиденды. И это стратегический актив. А 25% в АВТОВАЗе нужно оставить, потому что это большой социальный актив", - пояснил гендиректор "Ростеха".