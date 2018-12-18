Honda привезет в Россию обновленный кроссовер Pilot

Компания Honda планирует привезти в Россию обновленную версию большого кроссовера Pilot. Как сообщил AutoNews.ru представитель японского бренда, старт продаж новинки запланирован на весну следующего года. Вся остальная информация о машине пока держится в секрете.

Дорестайлинговая версия кроссовера Honda Pilot продается в России по цене от 2 млн 999 тыс. 900 рублей. Модель предлагают с безальтернативным 3,0-литровым мотором V6 семейства Earth Dreams Technology мощностью 249 л.с. В зависимости от скорости движения и протяженности пути двигатель может работать на трех, четырех или шести цилиндрах. Агрегат работает в паре с новым 6-ступенчатым «автоматом». До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,1 секунды.

Автомобиль выполнен в таком же стиле, что и Acura RDX. Во всех модификациях SUV оснащается светодиодной оптикой и 18-дюймовыми колесными дисками. В прошлом году кроссовер получил в России новую мультимедийную систему с поддержкой мобильных устройств и интерфейсов MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, водителю стало доступно приложение «Яндекс.Навигатор».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 11 месяцев 2018 года российские дилеры Honda реализовали 4543 автомобиля, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.