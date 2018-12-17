 АВТОСТАТ | МВД подготовило поправки к процедуре техосмотра транспортных средств

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МВД подготовило поправки к процедуре техосмотра транспортных средств

МВД подготовило поправки к процедуре техосмотра транспортных средств

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В министерстве внутренних дел РФ подготовлен проект постановления, которое призвано внести изменения в существующую процедуру техосмотра транспортных средств. Главное отличие от существующей системы в том, что оператор ТО, прежде чем приступить к проверке технической исправности автомобиля, обязан будет сверять номера кузова, рамы, кабины, шасси с теми, что указаны в документах.

Как пояснили корреспондентам «Российской газеты», это делается для того, чтобы навести порядок в регистрационных документах транспортных средств. Бывает, что автовладелец заменил раму или кузов после аварии, но о том, что о таких действиях необходимо сообщать в ГИБДД и их регистрировать – забыл и продолжает ездить на машине.

В настоящее время проект МВД находится на этапе общественного обсуждения. Вероятно, это не первое и не последнее изменение, которого стоит ожидать россиянам от процедуры прохождения ТО. Страна начинает переходить на электронные паспорта транспортных средств и, чтобы новая система работала четко, в существующей базе ГИБДД необходимо наводить порядок.

Напомним, что в начале ноября на заседании научно-технического совета ТПП Российской Федерации экспертами АО «Электронный паспорт» был озвучен целый ряд недостатков существующей базы: злонамеренные и незлонамеренные ошибки, попавшие в ранее выданные на ТС документы по причине их ручного заполнения, переноса данных из одного документа в другие; нестыковка правильности написания данных по маркам-моделям; несоответствия, связанные с одобрением транспортного средства по ранее выданным в ГИБДД документам; нарушения конструкционных особенностей ТС, не соответствующие сертифицированным одобрениям завода-изготовителя и ряд других.

Вероятно, готовящееся постановление должно снять часть из этих недостатков. Опять же, у автомобиля появляется своя история, которая будет интересна как потенциальному будущему владельцу автомобиля, так и страховым, и банковским компаниям при совершении сделок. При этом, конечно, наведение порядка в базе – это не конечная цель реформирования существующей системы техосмотров в России. Главная задача – исключить вероятность несанкционированного переоборудования автотранспорта (особенно пассажирского), а соответственно и снизить последствия ДТП.

, источник: www.autostat.ru

Теги: техосмотр электронный птс электронные паспорта

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