Выпуск легковых машин в ноябре вырос на 18%

По данным Росстата, за одиннадцать месяцев 2018 года с российских конвейеров сошло 1,4 млн легковых автомобилей – это на 15,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в ноябре было выпущено порядка 100 тыс. машин, что на 18,4% выше показателя годичной давности.

Стоит отметить, что на калининградском «Автоторе» в прошлом месяце стартовала сборка кроссовера BMW X4 нового поколения и спортивного седана Genesis G70. Калужский завод «ПСМА Рус» начал производство обновленного кроссовера Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем. Кроме того, АВТОВАЗ в ноябре вводил дополнительные смены по субботам на линии конвейера LADA Granta в связи с растущим спросом на выпускаемые автомобили. А завод Ford Sollers в Набережных Челнах приостановил производство автомобилей на неопределенный срок в связи с выполнением годового плана.

Добавим также, что калужский завод Volkswagen в прошлом месяце выпустил 500-тысячный седан Volkswagen Polo с момента начала производства модели в июне 2010 года. С конвейера GM-АВТОВАЗ сошла 700-тысячная Chevrolet Niva с момента запуска внедорожника в сентябре 2002 года. Петербургский завод Nissan произвел 350-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в июне 2009 года. А за ворота предприятия Ford Sollers в Елабуге вышел 20-тысячный внедорожник Ford Explorer с начала производства модели в июле 2012 года.

Производство грузовых автомобилей в январе-ноябре составило 140 тыс. единиц, что на 2,8% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 15 тыс. грузовиков – это на 14,3% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в связи со снижением заказов на грузовые автомобили КАМАЗ в ноябре объявил три пятницы днями простоя.

Выпуск автобусов в России за одиннадцать месяцев 2018 года увеличился на 16% и составил 27 тыс. единиц. При этом в ноябре автобусные заводы произвели 4,1 тыс. машин – на 85,2% больше, чем годом ранее.