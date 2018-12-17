Испанский авторынок в ноябре снизился на 13%

Испанский авторынок в ноябре снизился на 12,6% и составил 91063 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжает оказывать влияние на рыночный спрос. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 8% и составили 1 млн 222 тыс. 147 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в ноябре стал местный SEAT, реализовавший 8569 автомобиль (+15,8%). На втором месте идет Peugeot,который снизил продажи на 1% до 7666 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 6865 машин (+9,2%). Замыкают пятерку лидеров Renault (5724 шт., -38,4%) и Toyota (5528 шт., -0,8%).