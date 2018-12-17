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Renault за 11 месяцев увеличила продажи в России на 6%

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Российские дилеры Renault в ноябре реализовали 13517 автомобилей – на 1% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи Renault на российском рынке составили 128965 машин, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Renault в России остается кроссовер Duster – в прошлом месяце на нем остановили свой выбор 3618 потребителей (-16%). Второе место в модельном ряду Renault занял хэтчбек Sandero, разошедшийся в количестве 3542 единицы (+16%). Третий результат среди моделей Renault показал седан Logan – 3263 реализованных автомобиля (+9%). Продажи кроссоверa Kaptur составили 2814 машин, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получают автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили renault

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