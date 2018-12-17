 АВТОСТАТ | На КАМАЗе запущена новая линия по производству сцеплений для грузовиков

Горячая новость

За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели
  • 17.12.18 - 12:43

    За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Управление маркетингом дилерской сети с CoMagic
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 декабря

    Европейский авторынок в ноябре продолжил падение

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября снизились на 8,1% до 1 млн 158 тыс. 300 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), на рыночный спрос продолжает оказывать влияние переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?
  • 17.12.18

    Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?
Все публикации

Видео

Интервью Шен Джинджюна (Китайская ассоциация автодилеров)
  • 19.05.17

    Интервью Шен Джинджюна (Китайская ассоциация автодилеров)
Все видео

17.12.18 Прочитали 1025 раз

На КАМАЗе запущена новая линия по производству сцеплений для грузовиков

df334cf6f6163a8614130c344fdbaaeb

Компании «Чаньчунь Идун Клатч Ко, Лтд», «Склад торгово-финансовой компании «КАМАЗ» и «Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь» запустили в Набережных Челнах линию по производству сцеплений для грузовых автомобилей.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, совместное предприятие «Идун Клатч Рус» было создано компаниями «Чанчунь Идун Клатч Ко, Лтд», СТФК и «Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь» в августе 2017 года и ориентировано на производство сцепления для грузовых автомобилей – на российский и внешний рынок, а также под потребности КАМАЗа. Производственные мощности предприятия, расположенного на площадях КИП «Мастер», позволяют изготавливать от 60 тыс. до 100 тыс. комплектов сцеплений в год.

Новая производственная линия имеет высокую степень автоматизации, широкое применение принципов нулевой ошибки, а также возможность отслеживания данных в режиме реального времени. В ее работе применены передовые международные технологии производства сцепления, что открывает новые возможности в производстве грузовых автомобилей «КАМАЗ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автомобильные компоненты поставщики камаз

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

КАМАЗ поставил в лизинг автотехнику для партнеров из Санкт-Петербурга

вчера, 11:00

Все новости

Статьи на тему

Украина отказалась от российского ГАЗа («Газета.Ru»)

29 мая 2017

Все статьи

Инфографика на тему

Модели-лидеры российского рынка новых грузовиков

4 июня 2018

Вся инфографика