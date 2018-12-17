АВТОСЕТЬ.РФ за 10 месяцев реализовала более 11,5 тыс. автомобилей с пробегом

За период с января по октябрь 2018 года компания АВТОСЕТЬ.РФ сумела реализовать 11 552 автомобиля с пробегом. При этом 55% от этого числа составляют машины, проданные по Trade-in, а доля кредитования за указанный период достигла 30%.

Средняя стоимость продажи автомобиля с пробегом за отчетный период составила 193 861 руб., однако этот показатель может существенно отличаться от месяца к месяцу. Так, максимальная средняя стоимость продажи авто отмечалась в октябре (291 037 руб.), а минимальная – в январе (167 925 руб.).

Что касается такого показателя, как оборачиваемость, то в среднем за 10 месяцев он составил 36 дней. При этом своего максимума оборачиваемость достигала в январе (58 дней), а минимум фиксировался в мае и августе (32 дня).

Для справки: АВТОСЕТЬ.РФ – это сеть из 19 автоцентров в 14 городах России от Казани до Омска. Работает на рынке уже более 10 лет, а ежемесячные продажи составляют более 1000 автомобилей.

Компания обеспечивает комплексный сервис для покупателей и продавцов транспортных средств с пробегом, а также предлагает профессиональное обслуживание автомобилей любых марок (включая кузовной ремонт, установку дополнительного оборудования, детейлинг и др.).