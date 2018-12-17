LADA Granta в ноябре сохранила лидерство на рынках трех федеральных округов

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили модели-лидеры в федеральных округах по итогам ноября 2018 года. Согласно результатам исследования, LADA Granta сохранила позиции лидера в трех федеральных округах.

Так, в ноябре нынешнего года жители Приволжского ФО приобрели 4 694 автомобиля LADA Granta (+48%). На втором месте в списке их предпочтений следует LADA Vesta (3 496 шт.; +27%), а замыкает тройку лидеров KIA Rio (2 086 шт.; +7%).

Объем рынка LADA Granta в Северо-Кавказском ФО в прошлом месяце составил 714 единиц (+65%). Вторую позицию рейтинга заняла LADA Vesta с результатом в 634 реализованных экземпляра (+4%), а третью – Toyota Camry (305 шт.; +56%).

Показатели LADA Granta в Сибирском ФО в ноябре выросли почти в 2 раза (по сравнению с АППГ) и составили 673 единицы. В тройку лидеров рынка новых легковых автомобилей этого округа также попали LADA Vesta (463 шт.; +53%) и KIA Rio (459 шт.; +22%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», помимо трех федеральных округов, в последний месяц осени LADA Granta также стала лидером рынка на Урале и Юге России. Во многом это произошло за счет выхода нового поколения данной модели и расширения ее линейки.