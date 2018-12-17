 АВТОСТАТ | Ликинский автобусный завод поставит более 180 автобусов в Москву

Горячая новость

За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели
  • 17.12.18 - 12:43

    За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели
Все новости

B2B-Автобизнес

  • Только представьте, что Ваш сайт…
Все публикации

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Аналитика

  • 17 декабря

    Европейский авторынок в ноябре продолжил падение

    Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам ноября снизились на 8,1% до 1 млн 158 тыс. 300 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), на рыночный спрос продолжает оказывать влияние переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP.

Вся аналитика

Инфографика

Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?
  • 17.12.18

    Сколько автомобилей на тысячу жителей продается в России?
Все публикации

Видео

Интервью Шен Джинджюна (Китайская ассоциация автодилеров)
  • 19.05.17

    Интервью Шен Джинджюна (Китайская ассоциация автодилеров)
Все видео

17.12.18 Прочитали 368 раз

Ликинский автобусный завод поставит более 180 автобусов в Москву

Ликинский автобусный завод поставит более 180 автобусов в Москву

Рынок транспортных средств в России

20.11.18

MS Excel (xlsx)

от 2 500 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Ликинский автобусный завод изготовит для столицы 118 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 пассажировместимостью 85 человек и 63 сочлененных автобуса особо большого класса ЛиАЗ-6213 вместимостью 165 пассажиров. Поставка автобусов запланирована на первый квартал 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Автобусы комплектуются мультиплексной системой, которая ежеминутно контролирует более 300 параметров работы машины, и в онлайн-режиме передает информацию диспетчеру парка.
В соответствии с федеральной программой «Доступная среда», все автобусы – низкопольные, оснащены системой книлинга (опускание кузова вниз и наклон в сторону остановки), что облегчает вход и выход для маломобильных пассажиров и людей с детскими колясками.

Машины укомплектованы автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, системами ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС (последняя в случае ДТП самостоятельно подаст сигнал экстренным службам), тормозной системой EBS c ABS и ASR (антиблокировочная и антипробуксовочная системы, упрощающие управление транспортным средством на влажной или сырой трассе). Также в каждом автобусе будут установлены 13 камер, из них 5 наружных и 8 салонных, дающих обзор на 360 градусов.

Автобусы оснащаются газовыми двигателями экологического стандарта EEV («Евро-5+»). Заправку транспорта природным газом в Москве обеспечивают 10 газозаправочных объектов, в том числе 5 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций компании «Газпром».

, источник: www.autostat.ru

Теги: автобусы госзакупки москва лиаз

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Рынок подержанных автобусов в России сократился на 7,5%

10 декабря 2018

Все новости

Статьи на тему

Выехали из бюджета («РБК»)

25 октября 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Российский парк автобусов: основные показатели

20 октября 2017

Вся инфографика