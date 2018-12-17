Ликинский автобусный завод поставит более 180 автобусов в Москву

Ликинский автобусный завод изготовит для столицы 118 автобусов большого класса ЛиАЗ-5292 пассажировместимостью 85 человек и 63 сочлененных автобуса особо большого класса ЛиАЗ-6213 вместимостью 165 пассажиров. Поставка автобусов запланирована на первый квартал 2019 года, сообщает пресс-служба предприятия.

Автобусы комплектуются мультиплексной системой, которая ежеминутно контролирует более 300 параметров работы машины, и в онлайн-режиме передает информацию диспетчеру парка.

В соответствии с федеральной программой «Доступная среда», все автобусы – низкопольные, оснащены системой книлинга (опускание кузова вниз и наклон в сторону остановки), что облегчает вход и выход для маломобильных пассажиров и людей с детскими колясками.

Машины укомплектованы автоматической коробкой передач, гидроусилителем руля, системами ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС (последняя в случае ДТП самостоятельно подаст сигнал экстренным службам), тормозной системой EBS c ABS и ASR (антиблокировочная и антипробуксовочная системы, упрощающие управление транспортным средством на влажной или сырой трассе). Также в каждом автобусе будут установлены 13 камер, из них 5 наружных и 8 салонных, дающих обзор на 360 градусов.

Автобусы оснащаются газовыми двигателями экологического стандарта EEV («Евро-5+»). Заправку транспорта природным газом в Москве обеспечивают 10 газозаправочных объектов, в том числе 5 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций компании «Газпром».