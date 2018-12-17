Volkswagen отзывает в России более 4,3 тыс. кроссоверов Tiguan

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4320 автомобилей Volkswagen Tiguan, реализованных с 2017-го по 2018 год. Причиной отзыва Volkswagen Tiguan с эстетической подсветкой панорамного подъемно-сдвижного стеклянного люка (код комплектации: 3FJ) определенного периода выпуска является проникновение влаги в светодиодный модуль эстетической подсветки. В результате этого может возникнуть короткое замыкание в светодиодном модуле с последующим тепловыделением, сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уполномоченные представители изготовителей «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев автомобилей Volkswagen Tiguan, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Volkswagen Tiguan будет установлено два кабель-адаптера (один со стороны водителя и один со стороны переднего пассажира) со встроенным предохранителем между областью подачи питания и светодиодным модулем эстетической подсветки панорамного подъемно-сдвижного стеклянного люка. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», большинство комплектаций кроссовера Volkswagen Tiguan выросли в цене, и теперь автомобиль с набором опций OffRoad доступен за 1 млн 769 тыс. рублей. Максимально укомплектованная версия Sportline стоит 2 млн 519 тыс. рублей. Стартовая комплектация Trendline осталась без ценовых изменений, и ее можно приобрести за 1 млн 399 тыс. рублей или 1 млн 549 тыс. рублей в зависимости от типа коробки передач.

По итогам 11 месяцев 2018 года продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в России выросли на 23% и составили 29928 автомобилей. В результате он поднялся на четвертое место в рейтинге самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, ранее компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 3148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, реализованных в 2018 году. Причиной отзыва стала выявленная неисправность заправочной установки, в результате чего была произведена заправка охлаждающей жидкости с несоответствующей концентрацией. В редких случаях это может привести к замерзанию охлаждающей жидкости при отрицательной температуре в зимнее время. На автомобилях будет произведена проверка и, при необходимости, замена охлаждающей жидкости.