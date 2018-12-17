 АВТОСТАТ | За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели

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За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели
  • 17.12.18 - 12:43

    За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели
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За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели

За последний месяц 26 компаний обновили цены на свои модели

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

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Автопроизводители продолжают переписывать ценники на свою продукцию. К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» на основе проводимого мониторинга прайс-листов. Так, за последний месяц* цены на новые легковые автомобили изменились у 26 автопроизводителей, официально представленных на российском рынке.

Некоторые компании ограничились изменением цены на одну – две модели. Например, японская Honda теперь предлагает кроссовер CR-V пятого поколения на 30 тыс. руб. дороже, американский Jeep добавил к ценникам внедорожника Compass по 30 – 70 тыс. руб., а Ford откорректировал стоимость кроссовера Kuga (+35 тыс. руб.) и седана Mondeo (+75 тыс. руб.). Выросли цены и на две популярные модели корейского Hyundai – седан Solaris (+ 16 тыс. руб.) и кроссовер Creta (+17 тыс. руб.).  

У других брендов ценовые изменения затронули сразу несколько моделей. Такие изменения произошли у KIA (от 15 до 40 тыс. руб.), Mazda (от 25 до 64 тыс. руб.), Lexus (от 26 до 77 тыс. руб.), Volkswagen (от 10 до 160 тыс. руб.) и Volvo (от 12 до 326 тыс. руб.). Обновили ценники сразу на весь модельный ряд отечественный УАЗ (на 15 – 18 тыс. руб.) и чешская Skoda (на 9 – 49 тыс. руб.).  

Однако некоторые марки нашли возможность сделать предновогодний подарок своим покупателям и снизили цены на некоторые модели или их отдельные комплектации. Так, стоимость сразу двух моделей Chery – Tiggo 2 и Tiggo 5 – снизилась на 55 – 80 тыс. руб., внедорожника Mercedes-Benz GLC-Klasse – на 90 тыс. руб., а еще один внедорожник Mercedes-Benz GLS 350d в одной из комплектаций подешевел сразу на 320 тыс. руб. Не остался в стороне и отечественный АВТОВАЗ, снизивший цены на отдельные комплектации популярного кроссовера LADA XRAY на 3 – 6 тыс. руб.  

* За период с 16 ноября по 15 декабря 2018 года.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

, источник: www.autostat.ru

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