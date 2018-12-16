Французский авторынок в ноябре снизился на 5%

Автомобильный рынок Франции в ноябре снизился на 4,7% до 171611машин. По итогам одиннадцати месяцев 2018 года французский авторынок составил 2 млн 008 тыс. 091 единицу, что на 4,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в ноябре стал Peugeot, реализовавший 32820 машин (-1,3%). Второе место занимает Renault с показателем 25699 проданных автомобилей (-25,2%). Реализация Citroenувеличилась на 10,7% и составила 17743 машины. Далее идет Volkswagen, чьи дилеры реализовали 13146 автомобилей (+12,4%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Dacia, продажи которой составили 12351 машину (+34,7%).