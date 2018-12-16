Nissan за 11 месяцев увеличил продажи в России на 8%

Российские дилеры Nissan в ноябре реализовали 7548 автомобилей – на 2% меньше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года в России было продано 72558 автомобилей Nissan, что на 8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 4,5%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в ноябре стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи увеличились на 11% до 2299 штук. Второе место занял внедорожник Nissan X-Trail с показателем 1871 реализованной машиной, что на 2% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале декабря российские дилеры Nissan начали продажи нового X-Trail, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Цены на новинку составляют от 1 млн 574 тысяч до 2 млн 234 тыс. рублей.

Кроме того, компания Nissan готовится к старту производства обновленного кроссовера Qashqai на заводе в Санкт-Петербурге, которое планируется запустить в феврале. В дилерские центры автомобиль попадет весной. Технические характеристики, комплектации и цены новинки для российского рынка будут объявлены ближе к началу продаж.