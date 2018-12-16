На авторынке Южного ФО в ноябре сменился лидер

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Южном федеральном округе по итогам ноября 2018 года составил 13,2 тыс. единиц, что на 11% выше результата годичной давности. При этом здесь сменился лидер авторынка.

В последний месяц осени им стала LADA Granta – на автомобилях этого семейства свой выбор остановили 1078 жителей Юга России – на 61% больше, чем в ноябре 2017-го. На второе место в рейтинге опустился лидер октября – LADA Vesta, с показателем 890 единиц (+32%). За ним следует KIA Rio, разошедшийся тиражом в 869 экземпляров (-2%). Замкнули первую пятерку две модели Hyundai – кроссовер Creta (636 шт.; +10%) и седан Solaris (550 шт.; +7%).

Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в ЮФО по итогам ноября 2018 года попали: LADA 4х4 (435 шт.; +38%), Volkswagen Polo (407 шт.; +2%), Toyota Camry (368 шт.; +98%), Renault Duster (367 шт.; +2%) и LADA Largus (348 шт.; +5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство LADA Granta на рынке Южного ФО соответствует общероссийскому тренду. Напомним, что в последний месяц осени именно эта модель стала самой продаваемой в нашей стране.