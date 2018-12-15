Продажи LADA в Евросоюзе падают третий месяц подряд

В ноябре 2018 года в странах Европейского союза было реализовано 350 новых автомобилей российской марки LADA, что на 26,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года (476 шт.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АСЕА, продажи автомобилей LADA в ЕС падают уже третий месяц подряд. При этом их падение происходит на фоне общего снижения европейского авторынка (-8%), что во многом объясняется вступлением с 1 сентября новых правил сертификации автомобилей WLTP.

Между тем, несмотря на продолжающееся падение, по итогам 11 месяцев реализация автомобилей LADA на европейском рынке пока демонстрирует рост. Так, за период с января по ноябрь 2018 года в Евросоюзе суммарно было продано 4,9 тыс. автомобилей российской марки, что на 3% выше результата годичной давности.