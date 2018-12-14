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Европейский авторынок в ноябре упал на 8%

Европейский авторынок в ноябре упал на 8%

Обзор автомобильного рынка России

30.11.18

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Продажи легковых автомобилей в Европе за последний осенний месяц снизились на 8,1% до 1,16 млн единиц. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), переход с 1 сентября на новые правила сертификации автомобилей WLTP продолжил в ноябре оказывать влияние на рыночный спрос. По итогам 11 месяцев 2018 года реализация автомобилей в Европе составила 14,59 млн экземпляров – на 0,6% больше, чем годом ранее.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей здесь продал Volkswagen – 136,3 тыс. единиц (-3,8%). Второе место занял Peugeot с показателем 75,3 тыс. машин (-6,4%). На третью строчку вышел Mercedes-Benz, реализовавший 74,8 тыс. автомобилей (+4,2%). Замыкают пятерку лидеров Ford (72,8 тыс. шт.; -8,4%) и Renault (71,7 тыс. шт., -28%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легковые автомобили авторынок европы европа автомобильные рынки

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