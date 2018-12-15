LADA Granta в ноябре стала лидером уральского авторынка

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Уральском ФО по итогам ноября 2018 года составил 13,6 тыс. единиц, что на 17% больше, чем год назад.

Лидером местного рынка на этот раз стала LADA Granta, предпочтения которой отдали 1 029 жителей Урала – на 68% выше показателя ноября 2017-го. А вот лидер октября – LADA Vesta – опустился на вторую строчку с результатом 980 единиц (+75%). Далее следует KIA Rio, разошедшийся тиражом в 772 экземпляра (+6%). Замкнули первую пятерку две модели Hyundai: кроссовер Creta (505 шт.; +2%) и седан Solaris (464 шт.; +42%).

Кроме них, в ТОП-10 рынка новых легковых автомобилей в УФО по итогам ноября 2018 года попали: Renault Duster (416 шт.; -3%), Volkswagen Polo (392 шт.; +13%), LADA Largus (385 шт.; +24%), Renault Sandero (341 шт.; -4%) и Chevrolet Niva (317 шт.; +26%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», лидерство LADA Granta на рынке Урала соответствует общероссийскому тренду. Напомним, что в последний месяц осени эта модель стала самым продаваемым автомобилем в нашей стране.