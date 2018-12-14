Chery вошла в рейтинг лучших признанных китайских компаний за рубежом

В Пекине прошла церемония награждения победителей премии «ТОП-20 китайских компаний с лучшим имиджем за рубежом – 2018», организованная Информационным бюро и Комиссией по надзору и управлению государственными активами госсовета КНР.

Компания Chery в данном рейтинге заняла 5 место, с результатом 120.21 очков, уступив таким международным компаниям, как Huawei (149.55), Hisense (122.6), oppo (121.43) и Alibaba Group(120.99). Но при этом является единственной автомобильной компанией, занявшей столь высокую позицию, сообщает пресс-служба китайской марки.

Как отмечается, Chery получила высокую оценку, благодаря своей превосходной репутации среди поклонников марки в 80 странах мира. В 2018 году компания значительно повысила свой имидж бренда, представив новые технологичные автомобили – кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7 в Чили, Перу, Египте, Бразилии и других странах. В этом году компания также завоевала доверие и получила признание, организовав путешествие фанатам марки в Россию на Чемпионат мира по футболу, в октябре состоялся «Фестиваль поклонников марки Chery», на котором собрались ценители марки из семи стран: России, Египта, Перу, Ирана, Ирака, Эквадора и Украины, в декабре чилийский футбольный Club Deportivo Universidad Católica, спонсируемый Chery, завоевал титул Главного дивизиона в результате напряженной борьбы.

Форум международных китайских компаний, в ходе которого были оглашены результаты исследования имиджей китайских брендов за рубежом, прошел в пятый раз и получил широкое признание среди китайских послов иностранных государств, глав и основателей транснациональных корпораций, экспертов в областях исследований и коммуникаций, а также среди представителей средств массовой информации.