Китайский авторынок в ноябре снизился на 16%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам ноября снизились на 16,1% и составили 2 млн 173 тыс. 500 единиц. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), за одиннадцать месяцев 2018 года китайский авторынок снизился на 2,8% до 21 млн 478 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце реализовали 399500 машин (-7,3%). Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно актуальному прогнозу СААМ, в 2018 году китайский авторынок может показать падение впервые за все время наблюдений – с 1999 года. Это обусловлено, в частности, торможением экономического роста и торговыми спорами с США, а также повышением с 2018 года налога (до 10%) на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л. Кроме того, спрос на автомобили может сдерживать политика властей китайских мегаполисов по ограничению регистраций новых машин в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды и пробками.