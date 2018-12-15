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15.12.18 Прочитали 142 раз

Volkswagen в ноябре увеличил продажи LCV в России на 11%

Volkswagen Caddy

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

27.11.18

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Российские дилеры Volkswagen в ноябре реализовали 740 легких коммерческих автомобилей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам 11 месяцев 2018 года продажи марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России выросли на 10% и составили 6805 единиц.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили, наибольшей популярностью продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях: в ноябре покупателям было передано 437 автомобилей группы Т6. Продажи модели Caddy, которая с декабря стала доступна для заказа с бензиновым двигателем Евро-6, по итогам прошлого месяца составили 160 единиц. Стоит также отметить заметное увеличение продаж пикапа Amarok – на нем остановили свой выбор 97 потребителей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: продажи легкие коммерческие автомобили авторынок россии volkswagen

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