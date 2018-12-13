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Mazda отзывает в России более 2,8 тыс. автомобилей

Mazda CX9

Компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 2810 автомобилей Mazda RX8 и CX-9, реализованных c февраля 2006-го по сентябрь 2012 года. Причина отзыва заключается в том, что продолжительное влияние высокой абсолютной влажности может привести к нарушению целостности / растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания, сообщает пресс-служба Росстандарта. Нарушение целостности / растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели.

Уполномоченные представители изготовителя «Мазда Мотор Рус» проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. На автомобилях Mazda RX8, CX-9 будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира модифицированным. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в конце ноября компания «Мазда Мотор Рус» объявила об отзыве 62357 автомобилей Mazda2, Mazda6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50, реализованных c мая 2006 года по ноябрь 2014 года. Причиной отзыва стал дефект подушек безопасности. Так, вследствие продолжительного влияния высокой абсолютной влажности может произойти растрескивание корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира. Это в свою очередь, при их срабатывании, может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели. Для предотвращения данной ситуации на автомобилях Mazda, подлежащих отзыву, будет выполнена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности пассажира на модифицированный аналог.

, источник: www.autostat.ru

Теги: отзыв mazda mazda cx-9

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