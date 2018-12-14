В компании BMW рассказали о новинках для российского рынка

Немецкий премиум-бренд BMW в марте 2019 года начнет продажи в России обновленного родстера BMW Z4, нового седана BMW 3 серии, а также нового спортивного купе люкс-класса BMW 8 серии Coupe. Об этом аналитическому агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе BMW Group Russia, добавив, что новинки уже доступны для заказа у российских дилеров. Кроме того, в будущем году в России появятся новые BMW X3 M и BMW X4 M, а также новый внедорожник BMW X7.

На старте продаж в России новый BMW X7 будет доступен в версиях BMWX7 xDrive40i, BMW X7 xDrive30d и BMW X7 M50d. Версия BMW X7 xDrive30d с 249-сильным дизельным двигателем будет предлагаться по цене от 5 млн 830 тыс. рублей. Версия xDrive40i с шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 340 л.с. оценена в 5 млн 990 тыс. рублей. Цены на самый мощный M Performance вариант – BMW X7 M50d – стартуют с отметки 7 млн 490 тыс. рублей. Габариты нового BMW X7 составляют 5151 мм в длину, 2000 мм в ширину и 1805 мм в высоту, а колесная база равна 3105 мм. Уже в базовой комплектации автомобиль имеет 7-местную компоновку салона.

Новый седан BMW 3 серии поступит в продажу в трех версиях – BMW 330i (2 млн 870 тыс. руб.), BMW 320d (2 млн 580 тыс. руб.) и BMW 320d xDrive (2 млн 720 тыс. руб.). На старте российских продаж новый BMW 3 серии будет доступен с двумя вариантами рядных четырехцилиндровых двигателей с турбонаддувом: дизельным мощностью 190 л.с. (320d) и бензиновым мощностью 258 л.с. (330i). Также будет доступна версия BMW 320d xDrive с интеллектуальной системой полного привода. Все автомобили уже в базовой комплектации будут иметь 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, динамический круиз-контроль, функцию Start/Stop, переключатель режимов движения и сигнализацию аварийного сближения при парковке (спереди и сзади).

Обновленный родстер BMW Z4 с классическим мягким верхом предлагается для заказа по цене от 3 млн 190 тыс. рублей. С самого начала будут доступны три версии модели – BMW Z4 sDrive20i, BMW Z4 sDrive30i и BMW Z4 M40i. Второе поколение BMW Z4 отличается новыми пропорциями, еще более жестким кузовом и подвеской, низким центром тяжести, небольшим весом и сбалансированным распределением нагрузки по осям в соотношении 50:50.

Новый кабриолет BMW 8 серии доступен в России по цене от 9 млн 110 тыс. рублей. Покупателям предлагается BMW M850i xDrive Cabrio с двигателем V8 объемом 4,4 л и мощностью 530 л.с. Также автомобиль оснащается 8-ступенчатой коробкой передач Steptronic Sport, интеллектуальной системой полного привода BMW xDrive и дифференциалом M Sport. Складная крыша нового BMW 8 серии Cabrio в стандартной комплектации выполнена в черном цвете, а в качестве опции доступна в цвете «Антрацит» с серебристым эффектом. Крыша открывается и закрывается одним нажатием кнопки всего за 15 секунд даже во время движения автомобиля со скоростью до 50 км/ч. Спинка заднего сиденья складывается в соотношении 50:50 для удобства погрузки, а объем багажного отделения при закрытой крыше составляет 350 л.