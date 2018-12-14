Volkswagen запустил в России online-продажи автомобилей

Компания Volkswagen предоставила своим клиентам новую услугу – подбор и покупка автомобиля онлайн. Заказать онлайн можно любую модель марки, которая находится в наличии у выбранного клиентом дилерского центра. Подробно ознакомиться с автомобилями, доступными к продаже, можно в новом разделе «Автомобили в наличии» на официальном сайте – cars.volkswagen.ru. На сегодняшний день официальные дилерские центры марки Volkswagen в Москве и Челябинске предоставляют своим покупателям данную услугу.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, процесс прост: клиент выбирает интересующий его автомобиль на сайте, указывает свои контактные данные, вносит предоплату, после чего в личном кабинете может отслеживать статус бронирования, оплаты и выдачи автомобиля.

При бронировании автомобиля через сайт клиент вносит предоплату от 5 тыс. рублей до полной стоимости автомобиля. Ограничения размеров платежей определяются конкретным дилерским центром, при этом с клиента не взимается комиссия за транзакцию. Заявка клиента обрабатывается в рабочее время, в течение 2 часов с момента ее поступления. Клиент может зарезервировать несколько автомобилей в разных дилерских центрах. В случае полной оплаты автомобиля, клиенту достаточно посетить дилерский центр один раз, чтобы забрать свой автомобиль и подписать договор купли-продажи. Если клиент передумает, то вся сумма вернется на карту, с которой был оплачен заказ, в соответствии с условиями оферты.

Приобретение автомобиля онлайн может комбинироваться с классическими услугами по кредиту или trade-in, которые предоставляют конкретные дилерские центры, а также с услугами по страхованию и дооснащением автомобиля дополнительным оборудованием.

Марка Volkswagen в России планирует увеличивать по всей стране количество дилеров, работающих онлайн, а к 2020 году обеспечить возможность доставки автомобиля и документов в офис или домой.