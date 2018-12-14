Большинство моделей Volvo выросли в цене

В декабре подорожали шесть моделей Volvo из семи, представленных на российском рынке. К такому выводу пришли специалисты сайта «Цена Авто» по результатам мониторинга цен* на новые автомобили в России. Без изменений осталась лишь стоимость кроссовера Volvo V60 Cross Country, а все остальные модели в большинстве комплектаций прибавили от 12 до 326 тыс. руб.

Только у одной модели Volvo сохранилась цена на начальную комплектацию – это вседорожник V40 Cross Country, который по-прежнему доступен от 1 684 тыс. руб. Все остальные его комплектации прибавили от 12 до 18 тыс. руб. и сейчас предлагаются к продаже от 1 864 до 2 188 тыс. руб. Единственный вариант с дизельным двигателем для этой модели стоит теперь 1 904 тыс. руб.

Другой вседорожник – Volvo V90 Cross Country – подорожал сильнее, на 63 – 89 тыс. руб. Его бензиновые версии с декабря можно приобрести за 3 324 – 4 808 тыс. руб. Дизельные варианты обойдутся в сумму от 3 486 до 4 408 тыс. руб.

Седан Volvo S90 также представлен на российском рынке в двух вариантах двигателей – бензиновом, (ценой от 2 840 до 4 302 тыс. руб.) и дизельном (от 3 450 до 3 912 тыс. руб.). Прибавка для этой модели составила маскимальные 16 – 326 тыс. руб.

Что касается кроссоверов, то меньше всех здесь подорожал ХС40 – цены на него выросли на 15 тыс. руб. Его обновленные ценники теперь выглядят так:

бензиновые версии – от 2 380 до 3 107 тыс. руб.;

дизельные версии – от 2 253 до 3 058 тыс. руб.

Рост цены на 87 – 107 тыс. руб. отмечается у среднеразмерного кроссовера ХС60. Его бензиновые версии теперь стоят от 3 225 до 4 120 тыс. руб., а дизельные – от 3 245 до 3 940 тыс. руб.

Наконец, полноразмерный ХС90, подорожав на 89 – 99 тыс. руб., в декабре предлагается к продаже по следующим ценам:

бензиновые версии – от 3 919 до 5 170 тыс. руб.;

дизельные версии – от 4 279 до 4 910 тыс. руб.;

гибридные версии – от 5 629 до 8 670 тыс. руб.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано в октябре, и составило сумму от 27 до 157 тыс. руб. Напомним, что с 1 января компания Volvo планирует поднять цены в среднем еще на 1,9%, что составит сумму от 12 до 109 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации.

Всего же по итогам 11 месяцев 2018 года продажи Volvo составили 6 854 автомобиля, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.