Toyota RAV4 в ноябре вернул себе звание лидера на рынке Дальнего Востока

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в ноябре 2018 года объем рынка новых легковых автомобилей в Дальневосточном ФО составил 1,7 единиц, что в 1,5 раза выше результата годичной давности. При этом здесь снова сменился лидер рынка.

Так, в последний месяц осени им стал кроссовер Toyota RAV4, обладателями которого стали 107 жителей Дальнего Востока (-6%). Напомним, что в нынешнем году эта модель занимала лидирующую позицию в феврале, а также с июля по сентябрь.

На второй строчке, с минимальным отрывом от лидера, расположился еще один представитель Toyota – внедорожник Land Cruiser Prado (106 шт.), показатель которого вырос на 77%. А вот третье место на этот раз принадлежит лидеру октября – кроссоверу Hyundai Creta (97 шт.; +98%). Замыкают первую пятерку два отечественных внедорожника – УАЗ «Патриот» (87 шт.; +40%) и LADA 4х4 (83 шт.; +89%).

Кроме них, в ТОП-10 местного рынка по итогам ноября 2018 года попали: Nissan Terrano (73 шт.; +97%), Toyota Land Cruiser (64 шт.; -6%), Toyota Camry (55 шт.; рост в 2,9 раза), KIA Rio (53 шт.; рост в 4,4 раза), Lexus RX (50 шт.; +22%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок новых легковых автомобилей в ДФО продолжает демонстрировать высокие темпы роста на фоне действия программ господдержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые весной были свернуты на остальной территории РФ. При этом покупателям в ДФО предоставляется скидка 25% на приобретение нового автомобиля российского производства – вместо прежних 10% для жителей других округов страны.