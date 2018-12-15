Volkswagen поднял цены на четыре модели

По результатам мониторинга новых прайс-листов компании Volkswagen, эксперты сайта «Цена Авто» отметили повышение цен* на 4 модели немецкого бренда. Так, в декабре седаны Polo и Passat подорожали на 10 – 40 тыс. руб., большинство комплектаций кроссовера Tiguan прибавили от 30 до 50 тыс. руб., а еще один кроссовер – Teramont – подорожал на максимальные 50 – 160 тыс. руб. во всех своих комплектациях.

Новая минимальная цена на седан Polo составляет 639,9 тыс. руб., а максимальная комплектация обойдется в 979,9 тыс. руб. Напомним, что эта модель входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам продаж за 11 месяцев текущего года.

Другой седан – Passat – обновил ценники у семи комплектаций из десяти. Теперь эта модель в версии Trendline оценивается в 1 819 тыс. руб., а максимально укомплектованная комплектация Highline подорожала до 2 189 тыс. руб. Отметим, что базовая версия Conceptline сохранила свой прежний ценник и все еще доступна за 1 499 тыс. руб.

Кроссовер Teramont в декабре можно приобрести по цене от 2 949 тыс. руб. за начальную комплектацию Origin до 3 999 тыс. руб. за топовую версию Exclusive. Ранее «АВТОСТАТ» рассказывал о новых опциях, добавленных в комплектации кроссовера 2019 модельного года.

Наконец, большинство комплектаций кроссовера Tiguan выросли в цене, и теперь автомобиль с набором опций OffRoad доступен за 1 769 тыс. руб. Максимально укомплектованная версия Sportline стоит 2 519 тыс. руб. Стартовая комплектация Trendline осталась без ценовых изменений, и ее можно приобрести за 1 399 тыс. руб. или 1 549 тыс. руб. в зависимости от типа коробки передач.

По данным сайта «Цена-Авто», предыдущее обновление ценников на эти модели было зафиксировано совсем недавно, в середине ноября, и составило сумму от 20 до 90 тыс. руб.

Всего же по итогам продаж с января по ноябрь текущего года российские дилеры Volkswagen реализовали 94 877 легковых автомобилей, что на 20% превышает показатель за аналогичный период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.