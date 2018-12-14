Автомобили УАЗ подорожали на 15 - 18 тысяч рублей

На основе данных мониторинга цен* эксперты сайта «Цена Авто» в декабре зафиксировали удорожание всего модельного ряда отечественного бренда УАЗ. Отмечается, что оно затронуло внедорожник «Хантер», а также обновленные версии УАЗ «Патриот» и «Пикап». Все комплектации этих моделей прибавили в цене от 15 до 18 тыс. руб.

Новый ценовой диапазон внедорожника УАЗ «Хантер» установлен на уровне от 674,9 до 759,9 тыс. руб. Все его версии оснащаются двигателем объемом 2,7 л и мощностью 128 л.с.

Обновленный УАЗ «Пикап» в своей самой доступной, «упрощенной», версии «Классик Fleet» теперь оценивается в 779 тыс. руб. Топовая комплектация «Максимум» обойдется покупателям за 1 145 тыс. руб. Все версии пикапа оснащаются моторами 2,7 л (135 или 150 л.с.).

Наконец, обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» теперь предлагается к продаже от 764 до 1 064 тыс. руб. Автомобиль комплектуется двигателем 2,7 л (135 или 150 л.с.).

По данным сайта «Цена-Авто», обновленные версии УАЗ «Пикап» и «Патриот» поступили в продажу в октябре 2018 года, и текущее повышение цен является первым для этих моделей. Что же касается внедорожника УАЗ «Хантер», то предыдущее обновление ценников на него было зафиксировано в октябре, составив сумму 5 тыс. руб.

Отметим также, что за период с января по ноябрь текущего года российские дилеры УАЗ реализовали 35 610 автомобилей, что на 4% меньше, чем за тот же период 2017 года.

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.