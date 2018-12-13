 АВТОСТАТ | На заводе «Мазда Соллерс» оформлены первые электронные паспорта на автомобили

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14.12.18 Прочитали 940 раз

На заводе «Мазда Соллерс» оформлены первые электронные паспорта на автомобили

Mazda Sollers cars

Рынок транспортных средств в России

20.11.18

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Компания Mazda Sollers в ноябре 2018 года начала поэтапный переход на оформление электронных паспортов транспортных средств. К настоящему времени ЭПТС были оформлены на несколько пилотных автомобилей Mazda 6 и Mazda CX-9, выпущенных предприятием. Данные автомобили полностью прошли весь путь нового автомобиля с ЭПТС: от оформления на них электронных паспортов до регистрации в ГИБДД, сообщает пресс-служба Mazda Sollers. В ближайшее время предприятием Mazda Sollers планируется постепенный переход на оформление ЭПТС для всех выпускаемых автомобилей.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС).

Для перехода на оформление ЭПТС на предприятии Mazda Sollers была создана специализированная IT-инфраструктура и выделенный защищенный канал связи, обеспечивающий обмен данными между автопроизводителем и АО «Электронный паспорт» (Администратор системы электронных паспортов транспортных средств).

Совместное предприятие «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано компаниями Mazda Motor Corporation и «Соллерс» на принципах партнерства 50/50 в 2012 году. На сегодняшний день предприятие выпускает три модели автомобилей: кроссоверы Mazda CX-9 и Mazda CX-5, а также седан Mazda6.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце ноября завод Mazda Sollers во Владивостоке 20 ноября начал производство обновленного седана Mazda6, продажи которого стартовали в России с 1 декабря 2018 года. Цены на новинку варьируются от 1 млн 431 тысячи до 2 млн 172 тыс. рублей. Обновленная Mazda6 оснащается тремя версиями бензиновых двигателей: SkyActiv-G 2.0 (150 л.с.), SkyActiv-G 2.5 (194 л.с.) и турбированным двигателем SkyActiv-G 2.5T мощностью 231 л.с.

, источник: www.autostat.ru

Теги: электронные паспорта электронный птс легковые автомобили mazda

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